Alle 19 si svolge il Gran Premio del Brasile, con il circuito che presenta numerosi buchi sul rettilineo, causati dal cedimento di un pezzo di asfalto subito dopo le qualifiche. Di Giannantonio conquista la pole position, mentre Marc Marquez si aggiudica la Sprint Race. La pista ha causato disagi e preoccupazioni tra i piloti, che hanno dovuto affrontare un tracciato pericoloso durante le prove.

Pole a Di Giannantonio e Sprint Race a Marc Marquez. Nel mezzo il maxi-disagio della pista del Gp del Brasile, che un attimo dopo le qualifiche si è presentata con un buco (ha ceduto un pezzetto di asfalto) sul rettilineo. Una mini-voragine da riparare in gran fretta per evitare che la Sprint dovesse essere resettata. Tutta colpa delle piogge dei giorni scorsi che hanno scavato nel terreno e provocato il cedimento. Lavori in corso per oltre un’ora e alla fine si è arrivati a riconsegnare ai piloti una pista in sicurezza. Così si è acceso il semaforo di una sprint segnata da un gran duello fra Diggia e Marc, vinto dal pilota della Ducati rossa che a tre giri della fine è stato bravo a ’mangiarsi’ il colloga sulla Desmo del team di Valentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Brasile, alle 19 il Gp: caos per le buche sul nuovo circuito. Marc Marquez, Sprint ritrovato. Di Giannantonio pole da urlo

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