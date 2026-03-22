AGI - Aldo Brancher, 82 anni, ex sottosegretario alle Riforme durante la XIV legislatura con il governo Berlusconi, è diretto in macchina da Bardolino a Pontida, ha appuntamento con Fedele Confalonieri e Marcello Dell'Utri per partecipare al funerale di Umberto Bossi. Fu lui, insieme all'ex ministro Giulio Tremonti - lo ha ricordato anche Confalonieri dalle pagine del Corriere - a fare da paciere tra Silvio Berlusconi e il 'Senatur' dopo il Ribaltone, lo strappo della Lega che pose fine al primo esecutivo del Cavaliere. "L'ultima volta che ho visto Bossi è stato il 2 marzo, l'ho trovato lucido, non mi aspettavo il tracollo. La cosa triste è che lui e Berlusconi non ci sono più. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Brancher: "Inventai le cene di Arcore per far riconciliare Bossi e Berlusconi"

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