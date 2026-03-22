Braccio di ferro sull’asilo Volano le carte bollate sulle riserve di cantiere

A Valdipino, i lavori per un centro polifunzionale sono quasi terminati, con solo alcune finiture da completare. Il progetto prevede un asilo nido sperimentale aperto tutto l’anno e uno spazio dedicato agli anziani. Tuttavia, sono emerse controversie legali legate alle riserve di cantiere, che hanno portato a uno scontro tra le parti coinvolte. La questione si sta trascinando nelle aule giudiziarie.

I lavori sono pressochè finiti – mancano solo alcune finiture – ma la realizzazione a Valdipino di un centro polifunzionale in cui troveranno posto un asilo nido sperimentale aperto tutto l’anno e il circolo degli anziani, rischia di avere ripercussioni legali. È di questi giorni l’incarico legale affidato dalla giunta comunale di Riccò del Golfo, guidata dal sindaco Loris Figoli, per fronteggiare le riserve presentate dalla ditta che ha realizzato i lavori, finanziati grazie a un contributo nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un braccio di ferro in cui ballano circa duecentomila euro, e che ha spinto il Comune a nominare l’avvocato Simone Massacano per resistere alle richieste del’impresa siciliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Braccio di ferro sull’asilo. Volano le carte bollate sulle riserve di cantiere Articoli correlati San Gallo, braccio di ferro sull’incontroSi inasprisce il confronto tra il comitato dei residenti di San Gallo e Palazzo Vecchio, con un botta e risposta che allontana, almeno per ora, la... Braccio di ferro sulle torri del 5G. Inwit: "Difenderemo i contratti"Dietro l’angolo si profila una guerra, anche legale, sulle torri di trasmissione per la rete 5G dei cellulari a meno che gli attori in campo –... Contenuti utili per approfondire Braccio di ferro sull'asilo Volano le... Temi più discussi: San Gallo, braccio di ferro sull’incontro; >ANSA-BOX/ In Polonia è braccio di ferro su Safe, veto del capo dello Stato - Altre news - Ansa.it; Riforma, Conte a una folla studenti a Napoli: Braccio di ferro del governo contro la magistratura; Il processo a Becciu riparte da zero per errori procedurali. Il braccio di ferro dietro la svolta. Braccio di ferro sull’asilo. Volano le carte bollate sulle riserve di cantiereI lavori sono pressochè finiti – mancano solo alcune finiture – ma la realizzazione a Valdipino di un centro polifunzionale in cui troveranno posto un asilo nido sperimentale aperto tutto l’anno e il ... lanazione.it Braccio di ferro sulle torri del 5G. Inwit: Difenderemo i contrattiDopo l’intesa tra Tim e Fastweb+Vodafone il gruppo taglia le stime. In Borsa il titolo scivola ancora ... msn.com Era rigore Considerato fallo da rigore questo braccio largo di Pavlovic su Simeone, che sembra però quasi casuale, con il serbo che cerca di fermare la punta istintivamente e l'argentino che sfrutta l'occasione... Cosa ne pensate - facebook.com facebook Un bellissimo ricordo sul web, quel “braccio di ferro” con Umberto #Bossi. La foto storica di Emiliano Grillotti. Con l’addio al Senatùr Umberto Bossi, #RietiLife grazie all’archivio del direttore Emiliano #Grillotti, ripropone uno storico scatto. Estate 2001, ex Zucch x.com