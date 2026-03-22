Bovalino | Settimana Santa unisce le frazioni

La Settimana Santa a Bovalino Superiore si prepara a celebrare i riti pasquali con un programma denso che coinvolge l’intera comunità, estendendosi dai venerdì di Quaresima fino alla Domenica di Risurrezione del 5 aprile. La Parrocchia Santa Caterina V. e M. insieme all’Arciconfraternita Maria SS. Immacolata hanno strutturato una serie di eventi liturgici e processionali che toccano ogni frazione del territorio, come Pozzo e Biviera, garantendo la partecipazione attiva dei fedeli attraverso visite agli ammalati e rituali tradizionali. L’organizzazione degli eventi evidenzia come la fede non sia solo un atto privato ma un motore sociale che tiene insieme le diverse realtà geografiche del comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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