Al bar della stazione centrale, il 9 marzo scorso, ci sono state botte e tensioni tra clienti e dipendenti. Il Consiglio comunale di Monza ha deciso di discutere nuovamente sulla sicurezza nell’area, in seguito a questo episodio. I due titolari del bar Uhaz sono stati coinvolti, e ora si cerca di capire come affrontare situazioni di questo tipo nel futuro.

Torna all’attenzione del Consiglio comunale monzese il tema della sicurezza nell’area della stazione centrale, alla luce dell’episodio dello scorso 9 marzo che ha coinvolto i gestori del bar Uhaz, a due passi dallo scalo. Secondo la ricostruzione dei fatti, uno dei titolari è stato aggredito da un trentenne di origine marocchina, ritenuto vicino a un gruppo di persone che frequentano abitualmente la zona. L’aggressore l’avrebbe preso per il collo e colpito, opponendosi con violenza anche agli agenti intervenuti. Arrestato, è stato poi rimesso in libertà su disposizione dell’autorità giudiziaria. La coppia di esercenti, Giuliano e Joy - di origine cinese - segnala da tempo episodi di tensione, minacce e comportamenti aggressivi nell’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Botte e paura al bar della stazione. Il Consiglio vicino ai due titolari

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