Una corona di fiori bianchi e la bandiera del Sole delle Alpi sul feretro. Nell’abbazia di Pontida, in provincia di Bergamo, si tengono i funerali del fondatore della Lega, Umberto Bossi. L’ultimo saluto del 'suò popolo nella cittadina dove si tiene il tradizionale raduno del Carroccio a partire dal 1990. Sembra un tuffo nel passato tra cori “Padania libera” e “Secessione”, foulard verdi e bandiere della Lega Nord con l'Alberto da Giussano. In camicia verde anche il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, contestato più di una volta da alcuni militanti, compresi quelli del Partito popolare del Nord di Roberto Castelli. “Molla la camicia verde, vergogna”, urla qualcuno dalla folla assiepata oltre le transenne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bossi, l'ultimo saluto a Pontida. Da Meloni a Giorgetti: ecco chi c'era

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Cori e imbarazzo. A Pontida, al termine dei funerali di Umberto Bossi, il feretro è uscito dalla chiesa tra slogan intonati da una parte della folla, compreso "Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore", "Secessione", "Roma ladrona, la Lega non perdona". I facebook

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