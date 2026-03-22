bossi la tessera pci e la lega operaia che al nord si prese un pezzo di sinistra

Umberto Bossi, fondatore della Lega, ha spesso dichiarato che il suo movimento non si identifica né con la destra né con la sinistra. In passato, ha posseduto una tessera del Partito Comunista Italiano, e la Lega è stata storicamente definita come un partito

"La Lega non è né di destra né di sinistra", amava ripetere il giovane Umberto Bossi agli albori della sua avventura politica. Che inizia ufficialmente il 12 aprile 1984, quando il futuro Senatùr si presenta davanti a un notaio di Varese per mettere nero su bianco l'atto costitutivo della Lega autonomista lombarda. Un movimento che non strizza l'occhio né alla Dc né al Pci, perché "non importa che età avete, che lavoro fate o di che tendenza politica siete, quello che importa è che siete e siamo tutti lombardi". La folgorazione per la causa autonomista risale al febbraio 1979, quando a Pavia l'ormai trentasettenne Bossi incrocia per caso Bruno Salvadori, esponente di punta dell'Unione Valdôtaine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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