Bossi il ‘Va pensiero’ chiude i funerali del Senatur

(Adnkronos) – Sono le note di 'Va, pensiero', tratte dal Nabucco di Giuseppe Verdi, a chiudere i funerali di Umberto Bossi all’abbazia di San Giacomo a Pontida. A intonarle il coro degli Alpini sul piazzale antistante la chiesa. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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