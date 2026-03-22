Giancarlo Pagliarini, per tutti "il Paglia", risponde al telefono e ti racconta subito che è in Liguria dove vive da anni e che sta andando a prendere il treno per Milano. «Domani mattina poi mi portano a Pontida ». A salutare l’Umberto. Pagliarini per i leghisti è stato l’anima del federalismo e della secessione, e ha fatto pure il ministro del Bilancio nel primo governo Berlusconi. "Paglia", sono giornate tristi. «Molto, perché non ce l’aspettavamo. Io andavo a trovarlo una o due volte l’anno con mia moglie e lui mi prendeva in giro, perché lei è peruviana e di cognome fa “Terrones”. E lui diceva che l’avevo spostata per dimostrare che quelli della Lega non avevano niente contro i meridionali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bossi, Giancarlo Pagliarini: "Umberto razzista? Una sciocchezza che mi fa infuriare"

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