Bossi folla di militanti a Pontida per il saluto al Senatur

Dalle prime ore del mattino, una grande folla di militanti leghisti si è radunata presso l’abbazia di San Giacomo a Pontida per rendere omaggio a Umberto Bossi. Sono presenti numerosi sostenitori che attendono di partecipare al saluto finale al Senatur, in un clima di attesa e partecipazione. La piazza si riempie di bandiere e striscioni, creando un’atmosfera di commossa presenza.

Fin dalle prime ore del mattino il popolo leghista è all’abbazia di San Giacomo, a Pontida, per l’ultimo saluto a Umberto Bossi. Un funerale di popolo, come voluto dalla famiglia. Quattrocento le persone all’interno dell’abbazia. Da fuori la cerimonia si segue dal maxischermo. Tra i primi ad arrivare il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo. Alle esequie anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, quello della Camera, Lorenzo Fontana e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Presenti anche il ministro Roberto Calderoli, il capogruppo alla Camera Roberto Molinari, il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti e l’ex ministro Roberto Castelli che la folla dei militanti ha salutato con un applauso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Bossi, folla di militanti a Pontida per il saluto al Senatur Articoli correlati Il popolo leghista a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti alla famiglia e al “Senatùr”: la direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”, Salvini contestato al suo arrivo. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bossi folla di militanti a Pontida per... Temi più discussi: Addio a Bossi, quel grido di battaglia diventato un meme: La Lega ce l'ha duro; L'ultimo Bossi bresciano per il Patto di Ponte di Legno e la pace con Salvini; Umberto Bossi, l’ultimo bagno di folla nella sua Pontida: piazza transennata per il funerale. Poi il corteo verso il pratone; Pontida, il funerale di Bossi sul maxischermo. Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. «Padania libera, Roma ladrona». Cori contro Salvini«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di ... ilgazzettino.it Bossi, funerali oggi: a Pontida folla di militanti tra gli slogan Padania libera e Roma ladronaUna vita senza libertà non è vita. W Bossi. Un grande striscione bianco con la scritta verde compare su un cavalcavia all'ingresso di Pontida, la città simbolo della Lega, dove alle 12 si terranno i ... repubblica.it Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. I cori: «Padania libera, Roma ladrona il Nord non perdona» facebook #inaltreparole La figura divisiva di Umberto Bossi, il talk in studio x.com