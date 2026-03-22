Boschetti e sistemi verdi Lodi Vecchio accelera gli investimenti sull’ambiente

A Lodi Vecchio, il Comune ha annunciato un’accelerazione degli investimenti dedicati alla realizzazione di sistemi verdi e alla forestazione urbana. L’obiettivo è potenziare le aree verdi e migliorare l’ambiente cittadino attraverso nuovi interventi e progetti specifici. La scelta di incrementare i fondi destinati a queste iniziative segna un passo importante nella strategia ambientale del territorio.

Lodi Vecchio – Potenziamento dei sistemi verdi e forestazione urbana: Lodi Vecchio accelera sul fronte ambientale, con una serie di investimenti. Gli interventi, avviati dal Comune e inseriti in progetti sovracomunali finanziati da enti esterni e compensazioni legate a grandi opere, sono stati presentati in municipio. Nell’incontro si è parlato anche della variante generale del Piano di governo del territorio, già avviata. Alla presentazione sono intervenuti l’assessore al Bilancio e alla Forestazione Stefano Uggeri, la consigliera Camilla Maiocchi e il sindaco Lino Osvaldo Felissari. Uggeri ha illustrato una cartografia degli interventi previsti sui sistemi verdi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Boschetti e “sistemi verdi”, Lodi Vecchio accelera gli investimenti sull’ambiente Articoli correlati Auriemma (M5S): “Sul Bilancio investimenti concreti sull’ambiente”Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Maxi piantagione di marijuana in un capannone: due arresti a Lodi VecchioUn’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo ha portato all’arresto di due cittadini albanesi, di 30 e 31 anni, a Lodi Vecchio.