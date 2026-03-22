La borsa di Faraday è un dispositivo che blocca i segnali elettronici, impedendo ai ladri hi-tech di comunicare con le auto dotate di sistemi keyless. Questi veicoli, sempre più diffusi, si aprono e si avviano senza chiavi fisiche, grazie a tecnologie wireless. La borsa di Faraday viene utilizzata per proteggere le auto quando non sono in uso.

Le auto moderne sono sempre più connesse, intelligenti e comode. L’apertura keyless, quella che ti permette di sbloccare e avviare la macchina senza nemmeno estrarre la chiave dalla tasca, è diventata uno standard su molti modelli. Ma c’è un rovescio della medaglia: questa tecnologia ha aperto la porta a nuove forme di criminalità, sofisticate quanto invisibili. I ladri non hanno più bisogno di forzare serrature o rompere finestrini. Basta un dispositivo elettronico, economico e facile da reperire, per clonare il segnale delle tue chiavi e portarsi via l’auto in meno di un minuto. È qui che entra in gioco un oggetto apparentemente banale ma incredibilmente efficace: la borsa di Faraday. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Borsa di Faraday: cos’è e perché protegge la tua auto dai ladri hi-tech

Articoli correlati

Malviventi hi-tech, i ladri d'auto si evolvono: come contrastarli col trucco della carta stagnolaNegli ultimi anni in Italia si è registrata una preoccupante impennata del numero di furti d'auto, ed essendo i sistemi di apertura e accensione dei...

Stellantis cade in Borsa (-24%), dividendo sospeso: che succede e cosa c'entra l'elettrico E Big Tech spaventa Wall Street: ecco perchéVentidue miliardi di euro in un colpo: sono il prezzo con cui Stellantis riscrive la propria strategia sull’elettrico e ammette che una parte degli...

Altri aggiornamenti su Borsa di Faraday cos'è e perché...

Discussioni sull' argomento Consiglio Supremo di Difesa: cosa sono e a cosa servono le custodie schermate per i telefoni; Quelle custodie per cellulari sul tavolo del Consiglio Supremo di Difesa: che cosa sono e a che cosa servono; Le Faraday bag sul tavolo del Consiglio Supremo di Difesa: perché vengono usate; Faraday Future riceve avviso di carenza del prezzo minimo dal Nasdaq.

Faraday bag, cos’è e come funziona: la borsa anti-hacker di cui tutti parlanoLa faraday bag può essere molto utile, specialmente in alcune circostanze: ecco cos'è, come funziona e se aiuta davvero a proteggersi. donnaglamour.it

Cosa sono le Faraday Bag, quelle strane custodie per smartphone usate al tavolo del Consiglio Supremo di Difesa Guardando alcune fotografie diffuse dopo una riunione del Consiglio Supremo di Difesa italiano (come quella in apertura) salta all’occhio un d facebook