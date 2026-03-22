Borsa di Faraday | cos’è e perché protegge la tua auto dai ladri hi-tech

Da screenworld.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La borsa di Faraday è un dispositivo che blocca i segnali elettronici, impedendo ai ladri hi-tech di comunicare con le auto dotate di sistemi keyless. Questi veicoli, sempre più diffusi, si aprono e si avviano senza chiavi fisiche, grazie a tecnologie wireless. La borsa di Faraday viene utilizzata per proteggere le auto quando non sono in uso.

Le auto moderne sono sempre più connesse, intelligenti e comode. L’apertura keyless, quella che ti permette di sbloccare e avviare la macchina senza nemmeno estrarre la chiave dalla tasca, è diventata uno standard su molti modelli. Ma c’è un rovescio della medaglia: questa tecnologia ha aperto la porta a nuove forme di criminalità, sofisticate quanto invisibili. I ladri non hanno più bisogno di forzare serrature o rompere finestrini. Basta un dispositivo elettronico, economico e facile da reperire, per clonare il segnale delle tue chiavi e portarsi via l’auto in meno di un minuto. È qui che entra in gioco un oggetto apparentemente banale ma incredibilmente efficace: la borsa di Faraday. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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