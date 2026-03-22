Al termine di Milan-Torino, il noto giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato il match sul proprio canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole. Su Napoli-Milan: "Chi vince tra Milan e Napoli ha un piede e 89 in Champions League. La squadra di Conte sta meglio, ma due settimane di sosta possono cambiare tutto. Il Milan sta attraversando una fase di flessione, di china discendente". LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: Sala di un altro livello. Cappelletti e Magrassi sbagliano >>> Sul match contro il Torino: "La vittoria contro il Torino è fondamentale, perché dopo l'occasione sprecata all'Olimpico i rossoneri non potevano permettersi un altro passo falso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Borghi sul match contro il Torino: “I primi venti minuti del Milan sono stati al limite dell’inquietante”

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