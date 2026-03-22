Boom di attacchi cyber | Password ferme a 123

Nel corso del 2025 si è registrato un incremento notevole degli attacchi cyber, con molteplici episodi che hanno coinvolto aziende e utenti. Secondo fonti ufficiali, i criminali informatici utilizzano ancora password semplici come

di Antonia Casini Più sicurezza anche online. Gli attacchi cyber sono aumentati molto nel 2025. Lo spiega Anna Vaccarelli, da dicembre dello scorso anno presidente di Clusit (associazione italiana per la sicurezza informatica), fino a settembre 2024 dirigente tecnologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche dove è stata anche responsabile delle Relazioni esterne, media, comunicazione e marketing del Registro.it, gestito dall’Istituto di Informatica e Telematica. Tra gli ideatori di Internet Festival, Vaccarelli nel dicembre 2021 ha ricevuto dall’Associazione Informatici Professionisti il premio come miglior informatico dell’anno. È da poco uscito il rapporto Clusit 2026 sulla sicurezza informatica in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Boom di attacchi cyber: "Password ferme a 123..." Articoli correlati Leggi anche: Web,nel 2025 oltre 9mila cyber-attacchi Attacchi cyber (anche alle Olimpiadi Milano Cortina): cronaca di una fragilità condivisaC’è un modo superficiale di accostare le tante notizie dell’ultima settimana come una rassegna di “attacchi informatici” tra loro indipendenti, da... Una selezione di notizie su Boom di attacchi cyber Password ferme a... Temi più discussi: Boom di attacchi hacker: la cybersecurity come necessità strategica; Boom di attacchi cyber: Password ferme a 123...; Presentato il rapporto Clusit 2026; I mercenari del web: la minaccia asimmetrica. Boom di attacchi hacker: la cybersecurity come necessità strategicaNelle ultime settimane, le cronache economiche e tecnologiche hanno rilanciato un messaggio che non può più essere ignorato: gli attacchi ... cremonaoggi.it Italia travolta da boom di ransomware, allarme cybersicurezza: strategie essenziali per difendere aziende e cittadiniRansomware in forte crescita in Italia nel 2026: cosa sapere subito Nel 2026 gli attacchi ransomware in Italia registrano un incremento stimato fino a ... assodigitale.it Treviso città, Treviso Provincia | Premio Startup d’impresa Luciano Miotto, proclamati i vincitori: boom di candidature - facebook.com facebook Boom di visitatori per lo stadio Maradona aperto per le giornate Fai. Nella mattinata di oggi oltre 4mila. Manfredi, 'è stato un successo' #ANSA x.com