Grave aggressione oggi subita da una troupe in servizio per la TGR Lazio nel quartiere Quadraro di Roma, dove un operatore e un assistente s tavano riprendendo stabili occupati dagli anarchici dopo la morte di due attivisti che stavano fabbricando una bomba. Lo riferisce la Rai, in una nota, esprimendo “la più ferma condanna”. L’ aggressione- riferisce ancora la nota di Viale Mazzini – ha causato il danneggiamento delle attrezzature e il ferimento di un operatore, a cui sono state prestate le cure in ospedale. A lui va la nostra piena solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione. “Si tratta di un fatto inaccettabile che colpisce non solo i professionisti coinvolti, ma anche il diritto dei cittadini a essere informati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bomba o non bomba, gli anarchici si scatenano contro una troupe Rai: ferito un operatore

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