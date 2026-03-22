Il 20 marzo 2026 il Bologna scende in campo in una partita europea che potrebbe portare a eguagliare il miglior risultato mai raggiunto in competizioni internazionali. La squadra rossoblù si prepara a sfidare un avversario importante, mentre l’assenza di un giocatore chiave si fa notare tra i protagonisti in campo. La partita si svolge a Bologna, con la squadra locale determinata a raggiungere un risultato storico.

La sera del 20 marzo 2026 ha il Bologna affrontare una sfida europea che potrebbe riscrivere i libri di storia, con la squadra rossoblù pronta a eguagliare il miglior risultato mai ottenuto in competizioni internazionali. Lorenzo Sassoli de Bianchi, patron di Valsoia e numero uno di Auditel, non era presente allo stadio Olimpico per un lieve infortunio alla caviglia, ma ha vissuto l’incontro come se fosse stato nei parterri. Il successo della squadra dipenderà dalla capacità di superare le sfide imminenti contro l’Irlanda del Nord, il Galles o la Bosnia, mentre la nazionale italiana si prepara a fronteggiare momenti critici nel Mondiale. La partita contro l’Aston Villa rappresenta un banco di prova fondamentale per determinare se il club emiliano possa mantenere lo slancio acquisito nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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