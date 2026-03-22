Bologna e Lazio si affrontano in una sfida che per l’allenatore dei rossoblù rappresenta una possibile rivincita di Coppa Italia. La squadra di casa torna in campo dopo aver eliminato la Roma dall’Europa League e aver conquistato l’accesso ai quarti. La partita si gioca in un momento di grande attesa e tensione tra le due squadre.

I rossoblù tornano in campo dopo l'impresa dell'Olimpico dove hanno eliminato la Roma dall'Europa League entrando nei quarti. Ora il test con i biancocelesti Il Bologna torna in campo al Dall'Ara dopo l'impresa compiuta giovedì scorso contro la Roma allo stadio Olimpico: i rossoblù sono entrati nei quarti di finale di Europa League battendo i giallorossi per 4-3 al termine dei tempi supplementari. E ora la rivincita contro Sarri: scopriamo pronostico e quote di Bologna-Lazio in programma domenica 22 marzo alle ore 15. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna-Lazio, per Italiano c'è la rivincita di Coppa Italia: il pronostico

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Bologna e Lazio non danno l’impressione di essere due squadre pronte, da qui alla fine della stagione di Serie A 2025/26, a battagliare con il coltello tra i denti per ogni punto. Rossoblù e biancocelesti viaggiano infatti molto vicini in classifica, rispettivame facebook