Bollate sorpresa | il Tar ha già sentenziato il Data center si fa

Bollate, la decisione del Tar è arrivata in tempi rapidi e ha già dato il via libera alla realizzazione del Data center. La sentenza è stata comunicata ufficialmente e ora i lavori possono proseguire senza ulteriori ostacoli. La notizia ha sorpreso molti, considerando le tempistiche e le procedure che di solito richiedono più tempo.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Un 40enne senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno: aveva razziato esercizi. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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