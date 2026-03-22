Durante la partita contro il Sassuolo, Boga ha avuto una prestazione sotto tono che ha attirato l’attenzione sui limiti tecnici degli attaccanti della squadra. La sua valutazione nel dopo partita ha evidenziato le difficoltà dell’ivoriano, alimentando il dibattito sulla necessità di un vero centravanti in rosa. La serata allo Stadium ha messo in luce le carenze offensive della squadra.

Boga, il giudizio negativo sull’esterno bianconero evidenzia le lacune tecniche del gruppo, rendendo urgente l’arrivo di un vero centravanti. La Juventus si ritrova a fare i conti con un inaspettato passo indietro offensivo al termine degli ultimi novanta minuti disputati in campo. Al centro delle critiche finisce inevitabilmente Jeremie Boga, che ha incassato una severa insufficienza, un 5 in pagella. Ecco l’analisi di Tuttosport. BOGA 5 – « No, la prima punta non la sa fare. Ha dei movimenti precisi, a volte giusti, ne esce di astuzia: ma la Juve non ha risolto il problema nove. E lo risolverà forse solo con un centravanti concreto » QUI: ... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga stecca contro il Sassuolo e riapre il dibattito su un vero attaccante. La pagella dell’ivoriano dopo la serata dello Stadium

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