Bocciato incendia l’auto della professoressa A tradirlo una chat

Due persone sono state indagate per aver danneggiato un'auto nel novembre 2025. Le indagini hanno portato alla scoperta di un episodio in cui un'auto è stata incendiata. La responsabilità sarebbe stata individuata grazie a una chat, che ha rivelato dettagli sui soggetti coinvolti. La vicenda si riferisce a un episodio di danneggiamento con pericolo di incendio avvenuto alcuni mesi fa.

Sono due le persone indagate per danneggiamento con pericolo di incendio in relazione a un episodio avvenuto nel novembre 2025. Una docente aveva denunciato il rogo della propria auto, trovata bruciata in un parcheggio poco distante dall’istituto tecnico in cui lavora. Il racconto oggi sul Corriere edizione di Torino a cura di Ludovica Lopetti L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Perseguita una donna e incendia quattro auto sotto casa della vittima: nei guai 50enne foggianoSvolta nelle indagini sull’incendio di quattro autovetture avvenuto alle prime luci dell’alba del 29 dicembre scorso, a Termoli, tre delle quali... Pedopornografia, le chat del giornalista e della professoressa indagati e le foto con bambini nudi in posizioni sessualmente espliciteLa coppia è stata accusata di essersi scambiata foto e video di minori "nudi" e in "posizioni sessualmente esplicite", tra cui la figlia e i nipoti... Approfondimenti e contenuti su Bocciato incendia l'auto della... Argomenti discussi: Torino, studente bocciato prova a incendiare l’auto della professoressa: indagato con un amico; Docenti sotto tiro, dopo l'agguato di Don Alì al maestro l'auto bruciata alla prof. I sindacati: Cresce il livore di alunni e famiglie. Torino, studente bocciato prova a incendiare l’auto della professoressa: indagato con un amicoAnche alcuni messaggi dei ragazzi, con frasi ingiuriose nei confronti dell’insegnante, sono agli atti dell’inchiesta ... torinotoday.it