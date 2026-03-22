blitz di poste su tim ecco il campione nazionale delle tlc

Con un blitz nella serata di domenica, Poste lancia l’assalto a Tim, di cui è già azionista di riferimento dopo la fuoriuscita di Vivendi e l’ingresso in forze della società pubblica. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante, fresco di conti record e aggiornamento del piano industriale, ha lanciato un’opas totalitaria (offerta di scambio a base di titoli più una parte in denaro), mettendo sul piatto 0,0218 azioni ordinarie proprie di nuova emissione più 0,167 euro in contanti per ogni azione Telecom, per un totale di 10,8 miliardi. Obiettivo, per stessa ammissione di Poste, creare la più grande piattaforma di infrastruttura connessa del Paese.... 🔗 Leggi su Formiche.net

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la Repubblica. . Un autobus della linea 19, forse a causa di un malore del conducente, è sbandato ed è finito contro un giardino pubblico di fronte alle Poste sulla via Emilia a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, nella mattina del 17 marzo. “Fortunata facebook