Blanco si confessa su Vanity

Blanco ha rilasciato una intervista su Vanity Fair in cui si racconta in modo diretto e senza filtri. La collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale prosegue con questa pubblicazione, che sarà allegata martedì 24 marzo insieme al quotidiano. I lettori potranno leggere le sue parole e scoprire aspetti della sua vita e della sua carriera attraverso questa intervista esclusiva.

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 24 marzo con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Riccardo Fabbriconi, ovvero Blanco, che si confida a Vanity Fair in una intervista a tutto campo. Blanco pubblica i suoi primi singoli su SoundCloud nel 2020. L’anno dopo arriva in vetta alle classifiche con l’album d’esordio ’Blu Celeste’. Nel 2022 vince il Festival di Sanremo in coppia con Mahmood e inizia un tour di successo. Nel 2023 duetta con Mina, torna a Sanremo, fa un gran casino, prende a calci i fiori, scatena le ire di tutti, lancia un secondo album e un tour negli stadi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blanco si confessa su Vanity Articoli correlati Retroscena su Blanco a Sanremo: “Rose distrutte? Si fermava anche nelle prove, sembrava studiato”L'intervista di Pippo Balistreri a Fanpage svela un dettaglio sulla discussa vicenda di Blanco a Sanremo che aggiunge un pezzo a uno dei momenti più... A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Selena Gomez Gets Real About Her and Benny Blanco's Family Plans After Wedding Altri aggiornamenti su Blanco si confessa su Vanity Temi più discussi: Blanco si confessa su Vanity; Blanco:Nella vita le ho più prese che date, ho affrontato la rabbia al momento giusto. Crescere? Non cerco sogni ma possibilità; Musica italiana settimana 12/2026. Notizie, annunci e aggiornamenti quotidiani; Blanco si racconta a Vanity Fair: La mia rabbia, il dolore e la voglia di ricominciare. Blanco si confessa su VanityProsegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno ... msn.com Blanco: il nuovo album è Ma’. La foto con la mamma in copertinaC’ho messo l’anima, ha confessando Riccardo preparando i fan all’annuncio. Attesa per la tracklist con le canzoni ... radioitalia.it Vanity Fair Italia. . «Nella vita le ho sempre più prese che date. Con la rabbia io faccio del male solo a me stesso. E a volte mi è capitato di farmi molto, molto male». Dentro il servizio di copertina di Blanco Filmmaker & Editor: Vito Pagano - facebook.com facebook Brey; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacibar, Battaglia, Paredes, Zeballos; Merentiel y Adam x.com