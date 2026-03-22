Biathlon Vittozzi è splendida in Coppa del Mondo | vince la mass start e fa 10 nel circuito iridato

Holmenkollen, 22 marzo 2026 – Una vittoria di cuore e carattere per Lisa Vittozzi, che mette uno splendido sigillo su una super stagione, coronata dall’oro olimpico vinto a Milano Cortina 2026 (leggi qui). L’Azzurra conquista la mass start del biathlon in Coppa del Mondo a Holmenkollen e fa 186 punti in Classifica di Specialità, alle spalle della francese Simon (245 punti). Realizza la quarta vittoria e la terza nel circuito iridato di stagione. Per lei le conquiste in Coppa del Mondo sono 10 ed è la prima, questa della giornata di oggi, nella specialità veloce: “Non ero sicura di partire, non mi sento a posto con lo stomaco. Ma sono ovviamente contenta di essere partita, ho dato tutto nel giro finale e ho trovato il successo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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