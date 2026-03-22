La 15 km mass start maschile di Oslo Holmenkollen (Norvegia) che chiude la stagione della Coppa del Mondo 2025-2026 va al padrone di casa norvegese Johan-Olav Smoerdal Botn, che precede il tedesco Philipp Nawrath ed il transalpino Eric Perrot, vincitore sia della generale che della classifica di specialità. Indietro gli azzurri, con Lukas Hofer 18° e Didier Bionaz 24°. Successo del padrone di casa norvegese Johan-Olav Smoerdal Botn, che fa 2020 al tiro e vince in 37’15?6, precedendo il teutonico Philipp Nawrath, che trova a sua volta con lo zero al poligono, secondo a 3?7. Due bersagli mancati per il francese Eric Perrot, già aritmetico vincitore sia della classifica della mass start che della generale, terzo quest’oggi a 13?7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Botn vince in casa la mass start di Oslo Holmenkollen. A punti Hofer e Bionaz

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