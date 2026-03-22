Berardi ovvero le anime belle del Sassuolo | La gente parla troppo di Scansuolo ma non ci interessa

Dopo la partita tra Juventus e Sassuolo, Mimmo Berardi ha commentato pubblicamente, affermando che i tifosi del Sassuolo parlano troppo di Scansuolo, ma che lui e la squadra non sono interessati a queste discussioni. Il giocatore ha anche voluto chiarire il suo punto di vista, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe in modo diretto e senza mezzi termini.

Al termine di Juventus – Sassuolo, Mimmo Berardi ci ha tenuto a togliersi più di qualche sassolino dalle scarpe. Come sono sensibili al Sassuolo. Sensibili sinonimo di arroganti. Adesso è Berardi a fare l’anima bella. Si sfoga dopo il pareggio contro la disastrata Juventus. L’anima bella Berardi. A Dazn: “Ogni partita diamo il massimo. La gente parla troppo di Scansuolo ma a noi non interessa. La verità è che a volte fai risultato e a volte no: oggi ci siamo riusciti e siamo contenti della nostra prestazione. Ogni volta che scendiamo in campo pensiamo a come vincere, ma ci sono anche gli avversari. Obiettivo? Arrivare a 50 punti” Sull’Italia “Saranno due partite complesse, ma i ragazzi daranno tutto per andare ai Mondiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Berardi, ovvero le anime belle del Sassuolo: “La gente parla troppo di Scansuolo, ma non ci interessa” Articoli correlati Berardi: «La gente parla troppo, Scansuolo… A noi non interessa, siamo contenti della partita. Sulla Nazionale dico questo»di Redazione JuventusNews24Berardi: «La gente parla troppo, Scansuolo… A noi non interessa, siamo contenti della partita». Berardi non ci sta, risponde ai tifosi della Serie A: «La gente parla troppo, dice Scansuolo»di Redazione Inter News 24Berardi nel post partita di Juventus Sassuolo si è lasciato andare ad un piccolo sfogo verso le tifoserie di Serie A Ieri... BERARDI e ROMAGNA celebrano i risultati del Sassuolo dalla Serie B ad oggi | Serie A Enilive | DAZN