Berardi non ci sta risponde ai tifosi della Serie A | La gente parla troppo dice Scansuolo

Dopo la partita tra Juventus e Sassuolo, l’attaccante del Sassuolo ha risposto ai tifosi della Serie A. Nel post partita, ha espresso il suo disappunto, criticando le parole di alcuni supporter e commentando le dichiarazioni di un’altra squadra. La sua reazione ha attirato l’attenzione, portando a un confronto diretto con le voci dei tifosi presenti allo stadio.

Inter News 24 Berardi nel post partita di Juventus Sassuolo si è lasciato andare ad un piccolo sfogo verso le tifoserie di Serie A. Ieri sera all’Allianz Stadium di Torino il Sassuolo ha pareggiato 1-1 con la Juventus. Al vantaggio iniziale siglato da Kenan Yildiz ha risposto Andrea Pinamonti. Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Domenica Berardi si è sfogato contro le altre tifoserie della Serie A che spesso hanno accusato negli anni il Sassuolo di scansarsi, anche quando magari la Juventus si giocava lo Scudetto. Queste le sue parole: LE PAROLE DI BERARDI «Noi diamo il meglio di noi stessi. La gente parla troppo, dice “Scansuolo”.a noi non interessano questi termini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Berardi non ci sta, risponde ai tifosi della Serie A: «La gente parla troppo, dice Scansuolo» Articoli correlati Berardi: «La gente parla troppo, Scansuolo… A noi non interessa, siamo contenti della partita. Sulla Nazionale dico questo»di Redazione JuventusNews24Berardi: «La gente parla troppo, Scansuolo… A noi non interessa, siamo contenti della partita». Leggi anche: Ucraina 2022-2026 – Parla la madre di un soldato: “Abbiamo già pagato un prezzo troppo alto: il sangue della nostra gente” Contenuti e approfondimenti su Berardi non ci sta risponde ai tifosi... Discussioni sull' argomento Juve frenata allo Stadium: il Sassuolo resiste in emergenza, è 1-1; Consiglierebbe Pinamonti a Gattuso? Risponde Grosso: Io sono di parte...; Juventus-Sassuolo 1-1, Pinamonti risponde a Yildiz. Locatelli sbaglia un rigore; Juventus-Sassuolo 1-1. Pareggio amaro allo Stadium. Al gol di Yildiz risponde Pinamonti. Berardi si toglie un bel sassolino dopo aver fermato la Juve: "Scansuolo… La gente parla troppo, ma a noi non interessa. In ogni partita proviamo a dare il meglio" facebook Lo sfogo di Mimmo #Berardi: Siamo venuti qua a giocarcela contro una grandissima squadra, la #Juventus che sta facendo grandi cose. In giro, sui social, si leggono troppe cose: lo Scansuolo, squadra senza obiettivi. Questa sera abbiamo dimostrato chi sia x.com