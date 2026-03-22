Beffa Juve firma vicinissima con l’Atalanta | i dettagli

La Juventus sta per perdere uno dei suoi giocatori più discussi, con un trasferimento vicino all’Atalanta. La firma del contratto è ormai questione di ore e i dettagli dell’accordo sono stati definiti tra le due società. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi, mentre il giocatore si prepara a lasciare la squadra torinese. La trattativa si è conclusa con un accordo che prevede il passaggio del calciatore alla squadra bergamasca.

Pessime notizie per la Juventus dal fronte mercato: l’ultima notizia di certo non farà sorridere i bianconeri. La priorità è il campo e la volata Champions League, ma la Juventus continua a tenere d’occhio anche il mercato in vista della prossima stagione. Una delle priorità della dirigenza bianconera è un portiere di sicuro affidamento, visto che Di Gregorio e Perin non si sono dimostrati all’altezza in più di un’occasione. Carnesecchi (Ansa) – Calciomercato.it Il nome che stuzzica maggiormente la fantasia dei vertici della Juve è quello di Marco Carnesecchi, classe 2000 dell’ Atalanta e della nazionale italiana, ma adesso arrivano pessime notizie per i tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Beffa Juve, firma vicinissima con l’Atalanta: i dettagli Articoli correlati Juve, beffa atroce per Spalletti: firma a zero col BarcellonaNuova batosta per la Juventus in vista della prossima stagione: l’ultima novità inguaia Luciano Spalletti. Immobile Bologna, trattativa clamorosa con quel club! La sua cessione adesso è vicinissima, tutti i dettagliImmobile Bologna, trattativa clamorosa con quel club! La sua cessione adesso è vicinissima, tutti i dettagli Calciomercato Inter, idea Jones per il... Tutto quello che riguarda Beffa Juve Argomenti discussi: Casale 1909, rimonta e beffa finale: 2-2; Palermo-Juve Stabia 2-2, rimonta e beffa al Barbera: si ferma la striscia dei rosanero. Pagina 2 | Roma-Juve, la doppia beffa mercato di Comolli: alla fine arriva… Joao MarioROMA - A vederli giocare così qualche rimpianto, gli stessi della Roma per il 3-3 finale, alla Juventus sarà venuto. Stiamo parlando di Wesley e Malen, un terzino brasiliano che a Roma riporta alla ... tuttosport.com