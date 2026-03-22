Battiti live dai The Kolors a Ditonellapiaga | sfilano i big fan in delirio

A Ferrara si è tenuto l’evento musicale ‘Battiti Live Spring’ con la partecipazione di artisti come The Kolors e Ditonellapiaga. Michelle Hunziker e Alvin sono saliti sul palco a bordo di biciclette per introdurre la serata. La manifestazione ha visto un grande coinvolgimento dei fan, che hanno acclamato i performer durante l’intero spettacolo.

Ferrara, 22 marzo 2026 – Un nuovo successo di ‘Battiti Live Spring’. Michelle Hunziker e Alvin in bici sul palco per celebrare la città estense. Inizia così la seconda serata del programma targato Mediaset. L’attesa è iniziata al mattino per accaparrarsi i posti in primissima fila sotto il palco in piazza Trento Trieste. Ecco il bar preferito di Vasco Rossi: “Sono tornato a Bologna” La fila si è allungata per tutta la piazza Savonarola fino la Piazza Castello, alle 18.30 l’apertura dei cancelli e la corsa dei fans sotto il palco. Prima della registrazione del programma, momento con il dj set. SPETTACOLO MUSICALE BATTITI LIVE SPRING EDITION IN PIAZZA TRENTO TRIESTE seconda SERATA Sfilata di big. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Battiti live, dai The Kolors a Ditonellapiaga: sfilano i big, fan in delirio Articoli correlati Leggi anche: Battiti Live Spring, oltre 5mila allo show: “Ferrara come a Sanremo”. Delirio per Michelle Hunziker e Alvin Leggi anche: Sanremo 2026, il Festival parte dal green carpet: i 30 Big sfilano tra fiori, fan e quell’aria da notte prima degli esami: da Arisa a Tommaso Paradiso Contenuti utili per approfondire The Kolors Temi più discussi: Battiti live, dai The Kolors a Ditonellapiaga: sfilano i big, fan in delirio; Battiti Live a Ferrara, The Kolors anticipano la hit e Samurai Jay fa ballare tutti; BATTITI LIVE SPRING A FERRARA, ECCO I PRIMI NOMI DEL CAST DI DOMANI SERA: SUL PALCO ANNALISA, EMMA, GEOLIER, NOEMI, TOMMASO PARADISO E SAL DA VINCI. LE ALTRE ANTICIPAZIONI PER SABATO 21 MARZO; Battiti Live Spring: ecco la scaletta serata per serata degli artisti che si esibiranno. Battiti Live a Ferrara, The Kolors anticipano la hit e Samurai Jay fa ballare tuttiFerrara Secondo atto del Tim Battiti Live Spring. L’inizio vede Michelle Hunziker e Alvin calcare il palco sulle due ruote e parlare del grande Ludovico Ariosto: un incipit per celebrare la nostra cit ... msn.com TIM Battiti Live Spring Takes the Stage in FerraraOn Canale 5 comes 'TIM Battiti Live Spring', a special spring edition of the popular music festival. Hosting the show is Michelle Hunziker with the participation of Alvin. The program's ... ilmattino.it RTL 102.5. . Annalisa, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, LDA & Aka 7even, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Kolors sono i primi nomi annunciati di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026! 31 maggi facebook