battaglia storica per berlusconi e la leadership

Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha commentato la sfida referendaria, sottolineando come la questione rappresenti una svolta importante per Berlusconi, che ha sempre combattuto per la separazione delle carriere. La battaglia sulla riforma è stata una delle più significative nella storia politica dell’ex premier, che ora si trova al centro di una nuova fase politica.

Per Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, la sfida referendaria ha un sapore diverso, perché la separazione delle carriere è stata una storica battaglia di Silvio Berlusconi. La vittoria del Sì sarebbe dunque dedicata al Cavaliere che, per dirla con Tajani, «è stato il primo a farsi carico della necessità di una profonda riforma in senso garantista». Vincere questa partita nel segno del fondatore sarebbe anche un salvacondotto per lo stesso Tajani, la cui leadership e azione politica di Forza Italia è tenuta sotto osservazione dalla famiglia Berlusconi. I figli del Cavaliere hanno richiesto in più occasioni un rinnovamento interno e una postura più incisiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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