Quando le temperature cambiano frequentemente e la stagione sembra indecisa, molte persone scelgono il metodo del “vestirsi a cipolla”. Basta un tocco di colore per rendere il look più interessante e pratico, permettendo di adattarsi facilmente alle variazioni di clima. Questo approccio, semplice e immediato, viene ancora molto usato per affrontare i giorni di transizione stagionale.

Quando le temperature oscillano e la stagione sembra non avere ancora deciso da che parte stare, esiste un unico metodo che continua a funzionare senza esitazioni: quello, intuitivo e infallibile, del “ vestirsi a cipolla ”. La moda, come spesso accade, lo ha intercettato e rielaborato, ribattezzandolo layering. Il principio però non cambia: sovrapporre strati leggeri, diversi per peso e funzione, costruendo look capaci di adattarsi durante la giornata. Se un tempo era una soluzione puramente pratica, oggi diventa anche una scelta estetica. E a fare la differenza è soprattutto il colore, che entra in gioco per dare ritmo, profondità e carattere a ogni stratificazione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Basta un tocco di colore per rendere il vestirsi a cipolla chic

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