Basket va al DREAM l’ultimo derby pisano di DR2 sempre al comando su un’incompleta IES

Pisa, 22 marzo 2026 – L’ultimo derby pisano della regular season vede i padroni di casa del DREAM Basket vincere largamente, su una Devitalia IES rimaneggiata per le molte assenze, nella nona giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. I ragazzi di Paganucci e De Luca sono sempre stati avanti, dilagando nella ripresa e mantenendosi così nella fascia delle immediati inseguitrici della capolista Fortezza Livorno; la IES, di Paolo Campani e Maurizio Neri, stabilmente nona, confida nelle prossime due abbordabili gare per evitare in anticipo i play-out. LA CRONACA – Al via con cinque under 17 a referto, per le... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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