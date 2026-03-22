Forlì cade a Ruvo di Puglia e spreca l’opportunità di tirarsi fuori dalla zona playout. I biancorossi cadono di misura (87-84) al termine di un match sempre in equilibrio, che i padroni di casa hanno comunque fatto pendere dalla propria parte dal secondo tempo. Stephens con 27 punti il miglior marcatore forlivese. La Pallacanestro 2.015 parte in quinta. Stephens è una furia (13 punti nei primi 10’), Bossi si rivela un’ottima spalla e, sulle ali di ottime percentuali, un break di 3-15 vale la fuga sul 13-28. Nel primo possesso del secondo periodo arriverà anche il massimo vantaggio sul +16 (15-31). Peccato che, subito dopo, l’Unieuro cominci a giocare con troppa sufficienza, stendendo tappeti rossi a Brooks e Miccoli (24 punti in due) e facendosi così riacciuffare sul 43-44. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket Unieuro cede di misura a Ruvo di Puglia: la zona playout resta lì

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