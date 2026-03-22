Basket serie b Emergenza Adamant Serve una vittoria scacciacrisi contro Chiusi

Da sport.quotidiano.net 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In piena emergenza infortuni, ma con l’assoluta necessità di tornare a muovere la classifica, una squadra di basket di serie B si prepara a sfidare Chiusi in una partita decisiva. La formazione affronta una fase difficile, con diversi giocatori fuori causa, mentre il match rappresenta un’occasione per interrompere una serie negativa e risollevare il morale. La gara si svolgerà oggi.

In piena emergenza infortuni, ma con l’assoluta necessità di tornare a muovere la classifica. Oggi pomeriggio (ore 18) alla Bondi Arena l’Adamant si rivede sul parquet a distanza di diciotto giorni da quella sciagurata trasferta di Nocera che aveva gettato nello sconforto tutto l’ambiente biancazzurro. Un -26 che ha lasciato il segno e che ha evidenziato le difficoltà di un gruppo parso sconnesso e demotivato, con gravi carenze sia in attacco che in difesa, ma il cui primo problema pare essere nella testa. C’è stata una lunga sosta per ricaricare le pile e guardarsi negli occhi, è intervenuta la società, che ha chiesto a giocatori e staff tecnico di compattarsi e dare tutto in questo rush finale di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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