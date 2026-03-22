Basket nuova pesante sconfitta del CUS Pisa a Lucca con Sky Walkers in DR1
Pisa, 22 marzo 2026 – Seconda sconfitta consecutiva per il Cosmocare CUS Pisa, che in tre giorni sciupa quanto di buono aveva fatto vedere in due mesi, nel campionato di Divisione Regionale 1, ripiombando nuovamente nella lotta per non retrocedere, che sembrava definitivamente abbandonata, dopo la vittoria sul campo della capolista Grosseto. La debacle subita a Lucca per 83-49, sul parquet degli Sky Walkers, senza mia entrare in partita, e la contemporanea vittoria del Vela Viareggio a Pontedera fa infatti avvicinare pericolosamente a due punti i viareggini, ora penultimi con un successo in meno, ma con una situazione favorevole negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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