Alle ore 12 del 22 marzo 2026 in Basilicata, il 9,84% degli aventi diritto aveva già votato nelle 683 sezioni attive. La giornata elettorale inizia con questa percentuale di partecipazione, mentre le urne rimangono aperte fino alla chiusura prevista. La consultazione riguarda le preferenze sulla giustizia, con cittadini che si sono recati ai seggi in modo ordinato e puntuale.

La giornata del 22 marzo 2026 si apre con un dato preciso che segna l’inizio delle votazioni in Basilicata: alle ore 12, il 9,84% degli aventi diritto ha già espresso il proprio voto nelle 683 sezioni attive. Questa cifra non è solo un numero statistico, ma rappresenta la prima misurazione della partecipazione civica sulla riforma della Giustizia nel territorio lucano. Il capoluogo regionale, Potenza, mostra una dinamica particolare con un’affluenza che raggiunge il 13,36%, superando di molto la media provinciale che si ferma al 9,94%. Anche nella provincia di Matera i numeri sono significativi: il totale è del 9,66%, mentre la città dei Sassi registra un interesse specifico dell’11,66% tra gli elettori presenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: al mezzogiorno il 9,8% vota per la Giustizia

Articoli correlati

Referendum Giustizia, si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani fino alle 15. A mezzogiorno affluenza poco sotto al 10% in CalabriaOggi dalle ore 7 alle 23 e domani 23 marzo, dalle ore 7 alle 15, si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale «Norme in...

Leggi anche: Chi vota Sì e chi vota No al Referendum sulla Giustizia 2026: la posizione dei partiti sulla riforma

Approfondimenti e contenuti su Basilicata al mezzogiorno il 9 8 vota...

Temi più discussi: Caleidoscopio – A Matera le cene del Mediterraneo; Negozi chiusi, b&b aperti: ecco il crollo degli esercizi commerciali. A Bari i numeri peggiori di Puglia e Basilicata; Potenza, nasce in Basilicata la rete interregionale per il tumore al seno; Il ruolo dell’Unibas nel futuro della Basilicata.

Vacanze al Sud, perché la Basilicata sta attirando sempre più turisti in estateLa Basilicata, regione situata nel cuore del Sud Italia, sta vivendo negli ultimi anni un crescente interesse da parte del turismo nazionale e internazionale. corrieresalentino.it

Basilicata, salute e servizi alla persona: ecco il nuovo Piano regionaleLa Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2026–2030, che definisce le linee strategiche delle politiche san ... lagazzettadelmezzogiorno.it

E'del 12,13% l'affluenza registrata in Puglia alle ore 12 (il 14,23% è la media nazionale) per il referendum sulla giustizia. In Puglia hanno diritto a votare 3,1 milioni di cittadini su 4.032 sezioni, in Basilicata 432mila su 683 sezioni. Risultato valido qualunque si facebook

Giovedì #19marzo #AllertaGIALLA meteo-idro su Puglia, Basilicata e settori di Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com