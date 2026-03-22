Tempo di lettura: 2 minuti Dopo una striscia positiva di tre vittorie, il cammino dell’undici di Davide Ballardini subisce una battuta d’arresto che lascia un retropensiero amaro. Il tecnico, intervenuto in sala stampa, non ha cercato alibi, puntando il dito su una prestazione meno brillante rispetto alle ultime uscite. “Oggi non siamo stati così dentro la partita con quella ferocia e quella bravura nella gestione della palla vista nelle ultime gare,” ha esordito l’allenatore, sottolineando come la squadra sia andata sotto le proprie potenzialità. Secondo Ballardini, l’avversario ha saputo imporre il proprio ritmo grazie a una carica agonistica superiore: “Abbiamo subito l’aggressività e le motivazioni della Sampdoria, una squadra che ha valori assoluti per la categoria”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ballardini è chiaro: “Non abbiamo espresso il nostro livello”

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