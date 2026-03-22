Baldini iI ’treno di Forlì’ | Mio padre l’oro olimpico e il canto degli emigrati

A Forlì si tiene oggi pomeriggio uno spettacolo teatrale dedicato a Ercole Baldini, campione olimpico di ciclismo vincitore a Melbourne nel 1956. L’evento, che si svolge alle 17, è il primo di una serie di iniziative per ricordare il 70° anniversario di quella vittoria. La città celebra anche il legame di Baldini con la tradizione degli emigrati e la musica, richiamando le sue radici e il suo percorso.

Omaggio a Ercole Baldini. Il 2026 è il 70° anniversario della vittoria olimpica ai Giochi di Melbourne 1956 e, anche se la ricorrenza esatta sarà il 7 dicembre, già oggi pomeriggio la sua città natale, Forlì, gli dedica il primo evento: uno spettacolo teatrale (ore 17.30 presso il teatro Testori in via Vespucci 13; ingresso a offerta libera, il ricavato andrà all’Ausl per l’acquisto di una radiografia mobile) che, come titolo, ha il suo leggendario soprannome: ‘Il Treno di Forlì’. Baldini, scomparso il 1° dicembre 2022 all’età di 89 anni, vinse anche il Giro d’Italia, il mondiale su strada e il record dell’ora: nessun altro c’è mai riuscito. Mino Baldini, lei è figlio maggiore di Ercole: come nasce questo omaggio a suo padre? "Proprio dall’Australia, ancora una volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baldini, iI ’treno di Forlì’: "Mio padre, l’oro olimpico e il canto degli emigrati" Articoli correlati Forlì celebra Ercole Baldini: spettacolo al Teatro Testori per i 70 anni dell’oro olimpicoLa narrazione storica sarà affidata a Gabriele Zelli, che guiderà il pubblico in un viaggio nella straordinaria vicenda sportiva e umana di Ercole... Cristiano De André si commuove a Domenica In: “Ogni sera canto mio padre e lo sento vicino”Nello sguardo di Cristiano De André c’è tanto affetto e fierezza quando parla di Alice. Tutti gli aggiornamenti su Baldini iI 'treno di Forlì' Mio padre... Temi più discussi: Baldini, iI ’treno di Forlì’: Mio padre, l’oro olimpico e il canto degli emigrati; Ciclismo, la leggenda di Ercole Baldini diventa uno spettacolo al teatro Testori di Forlì; Forlì celebra Ercole Baldini: spettacolo al Teatro Testori per i 70 anni dell’oro olimpico; Omaggio al Treno di Forlì Baldini tra note e parole. Baldini, iI ’treno di Forlì’: Mio padre, l’oro olimpico e il canto degli emigratiIl disco con l’inno non c’era, si levarono le voci dei nostri connazionali. A 70 anni da quell’impresa, uno spettacolo teatrale dedicato al campione. ilrestodelcarlino.it Ciclismo, la leggenda di Ercole Baldini diventa uno spettacolo al teatro Testori di ForlìNon solo un campionissimo del ciclismo, anche un ambasciatore della città e un benefattore. Ercole Baldini, il Treno di Forlì come da canzone dedicatagli dal conterraneo Secondo Casadei, asso ... corriereromagna.it Italia U21, le convocazioni di Baldini: assente Hasa Diramata la lista dei convocati dell’Italia Under 21 di Silvio Baldini per i prossimi impegni internazionali. Gli Azzurrini sfideranno: 26 marzo – Macedonia del Nord (Empoli) 31 marzo – Svezia (trasfer - facebook.com facebook La #Primavera di Mister Baldini conquista una vittoria fondamentale a Verona, raggiungendo quota 39 punti in classifica Decide il risultato la rete su punizione di Sandrucci x.com