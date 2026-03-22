Francesco Bagnaia ha concluso la Sprint Race del Gran Premio del Brasile in nona posizione. La sua moto era pronta per un piazzamento in alto, ma una scivolata ha impedito di ottenere un risultato migliore. Il pilota della Ducati ha commentato che si tratta di uno spreco di punti, considerando la velocità che la sua moto poteva esprimere durante la gara.

Francesco Bagnaia ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Brasile al nono posto, un risultato che il pilota della Ducati definisce come uno spreco di punti data la velocità potenziale della sua moto. La gara si è svolta domenica 22 marzo 2026 presso l’Autódromo Internacional de Goiânia, secondo appuntamento stagionale del Motomondiale, dove il ducatista ha subito le conseguenze di una qualifica compromessa da una scivolata sull’asciutto. Nonostante la difficoltà nel trovare spazi per superare Alex Marquez in pista, Bagnaia ha confermato che la vettura era competitiva e capace di gestire bene le gomme anche negli ultimi giri, ponendo l’accento sulla necessità di recuperare posizioni nei primi istanti della corsa lunga prevista per domani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnaia: moto pronta per il podio, ma la scivolata ha fatto

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