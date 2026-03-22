Auto in mare e due morti | condanna in appello

La Corte di Appello di Ancona ha condannato due persone in conclusione di un procedimento che riguarda un incidente avvenuto 17 anni fa. La sentenza riforma quella precedente del Tribunale di Fermo, emessa il 18 settembre 2023. L’episodio coinvolge un’auto finita in mare e due vittime. La decisione rappresenta un nuovo capitolo nel caso Pagliaccio - Muzi.

Dopo 17 anni la Corte di Appello di Ancona riscrive la storia del caso Pagliaccio - Muzi, riformando la sentenza che era stata emessa dal Tribunale di Fermo il 18 settembre del 2023. Procediamo però con ordine, cercando di ricostruire i fatti di una tragedia che scosse la città riviaresca. La tragedia si era consumata il 3 febbraio del 2009, quando i coniugi Mario Pagliaccio di 79 anni e Lina Muzi di 75 anni, si recarono nel porto peschereccio di Porto San Giorgio per acquistare del pesce. Al termine della contrattazione al momento di tornare a casa, i due salirono a bordo della loro auto, e durante la manovra finirono in mare. All’incidente assistettero diverse persone, una di loro si getto in acqua nel tentativo di prestare soccorso, purtroppo però ogni tentativo risultò vano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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