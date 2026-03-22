Atletica indoor atto finale a Torun | Fabbri Iapichino e Furlani guidano l’Italia a caccia di medaglie

A Torun si è concluso il Mondiale indoor di atletica, con tre giorni di gare intense che hanno visto protagonisti atleti italiani come Fabbri, Iapichino e Furlani. La competizione è arrivata alla sua fase finale, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La rassegna ha rappresentato un momento importante per l’atletica al chiuso, portando alla ribalta talenti e risultati di rilievo.

Si chiude a Torun il Mondiale indoor 2026, tre giorni di grande atletica che hanno riportato la rassegna iridata al coperto nel cuore dell’Europa. Nell’impianto polacco, già sede degli Europei 2021, va in scena l’atto conclusivo di un’edizione che ha visto al via 674 atleti di 118 Paesi, con l’Italia già protagonista grazie allo splendido oro di Andy Diaz nel triplo e pronta a giocarsi altre carte importanti nell’ultima, intensissima giornata. La domenica si apre con il pentathlon femminile, che vivrà le prime prove nella sessione mattutina. La grande favorita è la statunitense Anna Hall, tra le poche nella storia oltre i 5000 punti, con la polacca Adrianna Sulek-Schubert pronta a sfruttare anche il fattore campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica indoor, atto finale a Torun: Fabbri, Iapichino e Furlani guidano l’Italia a caccia di medaglie Articoli correlati Mondiali indoor di Torun, le azzurre a caccia di medaglie: Dosso e Battocletti guidano l’ItaliaDal 20 marzo in Polonia scatta la rassegna iridata: riflettori su Dosso nei 60 metri e Battocletti nei 3000, ma le chance azzurre sono diffuse in più... LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: gran chiusura con Iapichino, Furlani e Fabbri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali di atletica... Contenuti e approfondimenti su Atletica indoor Temi più discussi: Atletica, Mondiali indoor 2026: il programma di domenica 22 marzo; Mondiali atletica indoor 2026 oggi (20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in gara; Mondiali indoor, sfuma il sogno finale di Zenoni: quinto posto d’orgoglio in batteria; Atletica, Mondiali indoor: Dosso e Simonelli in finale, fuori Doualla. Atletica indoor, atto finale a Torun: Fabbri, Iapichino e Furlani guidano l’Italia a caccia di medaglieSi chiude a Torun il Mondiale indoor 2026, tre giorni di grande atletica che hanno riportato la rassegna iridata al coperto nel cuore dell’Europa. oasport.it LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: ITALIA IN TESTA AL MEDAGLIERE! Ori spaziali di Dosso e Battocletti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA 21.28. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! oasport.it #Atletica L'Italia al momento prima nel medagliere dei mondiali indoor di atletica a Torun, Polonia: dopo l'oro di Andy Diaz nel triplo, altri due trionfi grazie a Zaynab #Dosso e Nadia #Battocletti. La velocista e la mezzofondista si sono rispettivamente imposte facebook Mondiali #Atletica indoor, Zaynab #Dosso oro nei 60m Trionfo nei 60 metri, ai Mondiali di atletica indoor di Torun, per Zaynab Dosso. La 26enne atleta delle Fiamme Azzurre vince la medaglia d’oro, superando Jacious Sears e la campionessa olimpica Juli x.com