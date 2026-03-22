A Torun (Polonia) si sono conclusi i Mondiali Indoor 2026 di atletica con un’ultima serata ricca di titoli e di grandi emozioni. L’Italia ha concluso la rassegna iridata sotto al tetto con la medaglia d’argento conquistata da Mattia Furlani nel salto in lungo: il Campione del Mondo all’aperto ha ceduto lo scettro in sala con la misura di 8.39, venendo sorpreso dall’inatteso Gerson Baldé, capace di un superlativo balzo da 8.46 metri (miglior prestazione mondiale stagionale). Il Bel Paese saluta la manifestazione con tre ori (Andy Diaz nel salto triplo, Nadia Battocletti sui 3000 metri, Zaynab Dosso sui 60 metri) e due argenti (Furlani e Larissa Iapichino nel salto in lungo), al terzo posto nel medaglie dietro a USA (5-7-6) e Gran Bretagna (4-0-0): si tratta del miglior piazzamento di sempre per la nostra Nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Furlani fa i conti con una rivelazione ai Mondiali Indoor. Charlton record del mondo, gli USA vincono il medagliere

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