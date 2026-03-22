I 60 ostacoli donne hanno regalato grande spettacolo nella sessione pomeridiana della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in programma presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). Tra semifinali e finale si sono susseguite infatti ben tre world lead, con l’ultima di queste in ordine cronologico che coincide addirittura con il record del mondo eguagliato. La bahamense Devynne Charlton si è confermata la regina globale della specialità, conquistando il terzo titolo iridato consecutivo nei 60hs e pareggiando in finale il 7.65 con cui aveva trionfato due anni fa a Glasgow firmando in quell’occasione il primato mondiale (che resiste tutt’oggi). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Devynne Charlton firma la tripletta iridata nei 60hs ed eguaglia il record del mondo!

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