Durante la partita tra Milan e Torino, Zachary Athekame si è distinto come uno dei protagonisti della vittoria del Milan allo stadio San Siro di Milano. La sua presenza in campo ha avuto un impatto significativo sulla squadra, contribuendo a cambiare l’andamento del match. La formazione rossonera ha adottato il modulo 4-3-3, con Athekame che si è dimostrato fondamentale nelle azioni decisive.

Milan-Torino 3-2, dopo un primo tempo veramente brutto giocato dai rossoneri, il Diavolo ha cambiato passo dal primo minuto della ripresa complice un atteggiamento molto più aggressivo e grazie all'impatto determinante di Zachary Athekame entrato nella ripresa al posto di un Tomori spento e pasticcione. Lo svizzero ha cambiato la partita. Ecco le pagelle del terzino dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> Athekame: Dentro a inizio ripresa, con personalità e spirito d'iniziativa. L'assist per 3-1, falli subiti, un'ottima spinta sulla fascia destra e idee chiare. Voto 7. PROSSIMA SCHEDA>>> Athekame: Il suo ingresso dà modo al Milan di passare al 4-3-3 e di trovare molta più fluidità offensiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Athekame la scossa del Milan: cambia la partita. Per il 4-3-3 è davvero fondamentale

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