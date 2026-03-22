Atalanta-Verona | fine digiuno di un mese salvezza e Europa

Oggi la New Balance Arena di Bergamo ospita una sfida tra Atalanta e Verona, valida per la giornata di domenica 22 marzo 2026. Si tratta di un incontro importante che segna la fine di un digiuno di un mese per entrambe le squadre. La partita ha implicazioni sulla classifica, con obiettivi di salvezza e qualificazione europea in gioco.

La New Balance Arena di Bergamo accoglie oggi, domenica 22 marzo 2026, un confronto decisivo tra l’Atalanta e il Verona, in una partita che rappresenta molto più di una semplice gara di campionato. L’obiettivo per la squadra orobica è inequivocabile: interrompere un digiuno di vittorie durato esattamente un mese, risalente al successo contro il Napoli del 22 febbraio scorso. Mentre i nerazzurri cercano di ripartire con forza dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Bayern Monaco, gli scaligeri affrontano una missione salvezza che appare quasi impossibile a nove giornate dal termine della stagione. L’esito di questa sfida sarà determinante per definire le sorti europee dell’Atalanta e la sopravvivenza del Verona in Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atalanta-Verona: fine digiuno di un mese, salvezza e Europa Articoli correlati Bologna-Verona, il pronostico: ultima chiamata per l'Europa e per la salvezzaLa squadra di Vincenzo Italiano rincorre un piazzamento per una coppa l'anno prossimo, i gialloblù invece hanno pochissime chance per restare in... Verona-Lazio: tra salvezza ed Europa al Bentegodi. Probabili formazioni e orari tvVerona 10 gennaio 2026 – Si lotta su ogni pallone, su ogni centimetro di campo per ottenere quanti più punti possibili dei tre disponibili in ogni... Una raccolta di contenuti su Atalanta Verona fine digiuno di un mese... Temi più discussi: Atalanta, battere il Verona per ripartire: la vittoria in campionato manca da un mese; Inter-Atalanta, tra Scudetto e Champions; Cagliari-Napoli, il Napoli a caccia del sorpasso in Sardegna; Fine dell'emergenza per Palladino: l'Atalanta riabbraccia i suoi big per la volata finale. Atalanta-Verona, l'anno scorso un 6-1 con la firma di De Roon (che oggi scrive la storia)Una giornata particolare per Marten de Roon: contro il Verona è pronto a diventare il calciatore con più presenze nella storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio. Un traguardo straordinario frutto di ... tuttomercatoweb.com Atalanta, battere il Verona per ripartire: la vittoria in campionato manca da un meseDea a caccia di un successo che in Serie A manca dal 22 febbraio: calcio d’inizio alle ore 15. Bergamo. Passi falsi, a questo punto della stagione, non sono più ammessi. Archiviata l’eliminazione dall ... bergamonews.it Le scelte di Palladino Questi i convocati per Atalanta Hellas Verona - facebook.com facebook Atalanta, #Scamacca di nuovo ko: salta il Verona e rinuncia alla Nazionale x.com