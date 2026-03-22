Vittoria importante in chiave Europa per la Dea, mentre l'Hellas resta ultimo. BERGAMO - L'Atalanta torna alla vittoria in campionato, dopo un mese d'astinenza, battendo il Verona 1-0 grazie alla rete di Zappacosta, realizzata nel primo tempo. I nerazzurri salgono a quota 50 punti e avvicinano la zona Europa. E' notte fonda, invece, per i gialloblù, che restano all'ultimo posto a quota 18, in compagnia del Pisa. Palladino, senza Scamacca fermatosi a causa di una lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro (ma l'attaccante risponderà comunque alla chiamata di Gattuso), ha mandato in campo la miglior formazione possibile, con De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Krstovic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Atalanta-Verona 1-0, decide la rete di Zappacosta

Articoli correlati

Atalanta-Verona 1-0, decide il gol di ZappacostaBasta una rete di Zappacosta all’Atalanta per avere la meglio sul Verona nel match di Bergamo, valido per la 30esima giornata di Serie A.

Atalanta-Verona 1-0, decide Zappacosta. Carnesecchi miracolosoBergamo, 22 marzo 2026 - L'Atalanta per tornare a vincere in campionato dopo tre frenate, provando al contempo a dimenticare le amarezze di Champions...

DOPPIO SCAMACCA, la decide il bomber: Atalanta-Cagliari 2-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Una selezione di notizie su Atalanta Verona 1 0 decide la rete di...

Temi più discussi: Atalanta-Verona: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Atalanta-Verona | Serie A 2025/26; LIVE | Atalanta-Verona, in attesa del via; Pronostico Atalanta-Verona quote analisi 30ª giornata Serie A.

Atalanta-Verona 1-0: Zappacosta condanna l'Hellas, Palladino a -1 da GasperiniLa Dea torna al successo in campionato dopo un mese di digiuno e sale a quota 50, a una sola lunghezza dal sesto posto occupato dai giallorossi. Quinta sconfitta nelle ultime sei uscite per i giallobl ... corrieredellosport.it

Atalanta-Verona 1-0, decide il gol di ZappacostaBasta una rete di Zappacosta all'Atalanta per avere la meglio sul Verona nel match di Bergamo, valido per la 30esima giornata di Serie A. La giocata decisiva ... lapresse.it

436 VOLTE MARTEN DE ROON Momento da brividi alla New Balance Arena dopo Atalanta-Verona, con l'omaggio al centrocampista olandese divenuto ufficialmente il calciatore con più presenze della storia dei nerazzurri 436 Gli striscioni del facebook

L'Atalanta torna a vincere con Zappacosta, 1-0 al Verona (al 18° ko). De Roon nella storia x.com