Atalanta-Verona 1-0 decide la rete di Zappacosta

Da ilgiornaleditalia.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria importante in chiave Europa per la Dea, mentre l'Hellas resta ultimo. BERGAMO - L'Atalanta torna alla vittoria in campionato, dopo un mese d'astinenza, battendo il Verona 1-0 grazie alla rete di Zappacosta, realizzata nel primo tempo. I nerazzurri salgono a quota 50 punti e avvicinano la zona Europa. E' notte fonda, invece, per i gialloblù, che restano all'ultimo posto a quota 18, in compagnia del Pisa. Palladino, senza Scamacca fermatosi a causa di una lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro (ma l'attaccante risponderà comunque alla chiamata di Gattuso), ha mandato in campo la miglior formazione possibile, con De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Krstovic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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