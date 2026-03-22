Il 22 ottobre 2025, allo stadio di Bergamo, Charles De Ketelaere gioca per l'Atalanta durante una partita della fase a gironi della UEFA Champions League contro il SK Slavia Praha. Nel frattempo, la sfida tra Atalanta e Verona si svolge in Serie A, mentre il Bologna riceve la Lazio in un match che promette emozioni. Sono incontri che coinvolgono diverse formazioni italiane nel campionato e in ambito europeo.

"> Il 22 ottobre 2025, stadio di Bergamo: Charles De Ketelaere di Atalanta BC è in azione durante la fase a gironi della UEFA Champions League 202526, nella partita contro il SK Slavia Praha. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Atalanta vs. Hellas Verona: La Partita dell’Onore. Oggi, l’Atalanta si prepara ad affrontare il Hellas Verona nel tentativo di risollevarsi dopo l’amara eliminazione dalla Champions League contro il Bayern Monaco. La Dea ha faticato nelle ultime settimane, conquistando solo due punti nelle ultime tre gare di Serie A. I problemi non si fermano qui: l’attaccante Gianluca Scamacca ha subito un nuovo infortunio, mentre Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori stanno finalmente tornando a piena forma. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Atalanta sfida il Verona; Bologna accoglie la Lazio in attese emozionanti di Serie A.

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