Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si è parlato nel colloquio avvenuto. Tutti i temi sul tavolo! Retroscena Calciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Atalanta, Palladia: «Eravamo tredicesimi e siamo riusciti in questa rimonta. Su De Roon.» Bologna, Italiano dopo il ko: «70 minuti fatti bene, poi gli ultimi 20 dovevamo rimanere dentro alla gara ma.» Lazio, Ianni analizza nel post gara: «Ci tenevamo a dare continuità di prestazione. Taylor un grande giocatore» Roma, Massara rivela: «Incontro con i Friedkin? C’è la volontà di ripartire per chiudere in crescendo e bene il campionato» Newcastle Sunderland sospesa per cori razzisti: cosa è successo in Premier League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atalanta, Palladino commenta: «Eravamo tredicesimi e siamo riusciti in questa rimonta. Su De Roon…»

Articoli correlati

TS – Palladino dopo ko Atalanta a Dortmund: “Ancora tutto aperto”. De Roon: “Rimonta? Ci crediamo tanto”2026-02-18 00:50:00 Arrivano conferme da Tuttosport: “Le assenze? Lasciamo stare chi manca, dobbiamo guardare chi c’è.

Leggi anche: Palladino: “Blackout inspiegabile, presi gol assurdi”. De Roon: “Dopo l’1-1 non c’eravamo più”

Atalanta, Palladino sulla vittoria sofferta contro il Genoa: Continuiamo a scalare la montagna

Tutto quello che riguarda Atalanta Palladino commenta Eravamo...

Temi più discussi: Atalanta, Palladino: Bayern troppo forte per noi. Impresa quasi impossibile; Palladino: L'Atalanta sa rialzarsi. Mi aspetto una partita di orgoglio, anche per i tifosi; Palladino dopo Bayern Monaco-Atalanta: Abbiamo dato tutto, loro i i più forti in Europa; Palladino: L'andata ci ha fatto crescere: l'abbiamo dimostrato con l'Inter.

Atalanta, Palladino: «Bayern troppo forte per noi. Impresa quasi impossibile»le parole di Raffaele Palladino dopo la sconfitta 4-1 contro il Bayern Monaco nel ritorno di Champions che ha portato alla pesante eliminazione dei nerazzurri. ecodibergamo.it

Atalanta, Palladino: Speriamo nessuno si rompa in nazionale, crediamo nella rimontaDopa la vittoria contro il Verona, è intervenuto il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, che ha esordito dicendo: Sono contento per la vittoria, abbiamo, però, concesso spazio all'Hellas Verona ... calciomercato.com

L’Atalanta torna alla vittoria dopo sei partite grazie a Davide Zappacosta che permette alla squadra di Palladino di superare l'ostacolo Hellas Verona facebook

"Ciao Valentina. Basta femminicidi" Il messaggio della tifoseria dell'Atalanta in ricordo di Valentina Sarto, uccisa dal marito mercoledì scorso a Bergamo. x.com