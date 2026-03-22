Asilo chiuso all'improvviso alla Bufalotta la protesta di genitori e maestre | Vogliamo la verità

Maestre senza lavoro e famiglie in presidio dopo la chiusura dell'asilo Parco dei Bambini Montessori alla Bufalotta: alcuni genitori, come appreso da Fanpage.it, hanno sporto denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Primo giorno di non scuola alla Bufalotta dopo la chiusura dell’asilo, i genitori: “Siamo nel caos”Da un giorno all'altro 115 bambini sono rimasti senza asilo nido, maestre senza lavoro.

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Asilo chiuso di Soci: il Comitato dei genitori ha segnalato la situazione al Prefetto di Arezzo, auspicando un coordinamento tra enti per garantire al più presto il ripristino del servizio. facebook