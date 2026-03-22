Quattro segnalazioni nell’hinterland segnalano problemi di rumore provenienti dagli asili infantili, con residenti che si lamentano per il livello di decibel. Le lamentele riguardano principalmente i suoni di bambini che ridono, cantano, piangono e urlano, considerati eccessivi da alcuni abitanti. La questione ha portato all’avvio di controlli e alla possibilità di sanzioni per gli asili coinvolti.

"I bimbi ridono, cantano, piangono, urlano. Insomma, fanno troppo rumore". L’ultima segnalazione è arrivata a un asilo nido della Martesana: i condomini hanno bussato al Comune che - per tutta risposta - ha chiesto al responsabile di produrre le certificazioni di tolleranza acustica e di adeguare la struttura per evitare multe salate. E non è un episodio isolato, "ma il quarto arrivato nel giro di pochi mesi, sempre nel milanese": denuncia Assonidi Confcommercio, che rappresenta i servizi per l’infanzia privati. Ed è proprio al quarto caso arrivato sul tavolo, che l’associazione di categoria ha deciso di "suonare il campanello d’allarme":... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Asili a rischio multa per i rumori. Quattro segnalazioni nell’hinterland: "Non si tollerano più i (pochi) bimbi"

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