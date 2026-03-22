Una giornata resa caotica dalla pioggia e dai continui cambi di programma ha segnato il venerdì del Miami Open. Tra le vicende più delicate, quella che ha coinvolto la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, inizialmente prevista sul Centrale per il debutto contro Ann Li. Le condizioni meteo e la durata degli incontri precedenti hanno però obbligato gli organizzatori a rivedere il calendario, mettendo la bielorussa davanti a un bivio: rinviare il match al giorno seguente sul campo principale oppure giocare subito su un campo secondario. Una scelta che ha permesso di evitare ritardi nella sessione serale, molto attesa per la sfida tra Carlos Alcaraz e João Fonseca, poi vinta dallo spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aryna Sabalenka polemizza col torneo di Miami: “Volevano cancellare la mia partita per Alcaraz-Fonseca”

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